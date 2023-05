Eduko 2023. Muzeum Śląska Opolskiego rozpoczęło nabór na dotacje na projekty kulturalne

Muzeum Śląska Opolskiego rozpoczęło już nabór w konkursie Eduko 2023.

W ramach konkursu Eduko trzeba zrealizować na terenie województwa opolskiego projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży i ich opiekunów, oparty na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub organizacja działająca na terenie województwa opolskiego i kierująca swe działania do mieszkańców Opolszczyzny.

Każda osoba fizyczna lub instytucja biorąca udział w konkursie, ma obowiązek pozyskać partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej.

Partner musi reprezentować inną sferę życia społecznego niż wnioskodawca. Oznacza to, że co najmniej jeden z realizatorów powinien reprezentować sferę edukacji lub kultury. Przy czym jeśli wnioskodawca deklaruje reprezentowanie sfery kultury, jego partner powinien reprezentować sferę edukacji, czyli np. jeżeli wniosek skład nauczyciel, to jego partnerem powinna być osoba reprezentująca instytucję kultury. A jeżeli aplikującym jest przedstawiciel instytucji kultury, to jego partnerem powinien być np. nauczyciel, szkoła lub organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji. Partnerstwa mają mieć charakter oficjalny.