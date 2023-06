Electro Moto Show. Najnowsze samochody elektryczne przyjechały do Dobrodzienia. Jest także samochód na wodór

- Electro Moto Show trwa jeszcze dzisiaj do godz. 17:00. Łącznie prezentowanych jest 20 samochodów. Dwanaście z nich jest udostępnionych do jazdy. Kto ma prawo jazdy i ochotę na przejażdżkę, może wybrać się na jazdę testową - mówi Anna Bukartyk z Galerii Wnętrz Dobroteka.

Już po raz trzeci w Galerii Wnętrz Dobroteka w Dobrodzieniu organizowane jest Electro Moto Show, czyli święto samochodów elektrycznych i hybrydowych. W tym roku jest to także prezentacja samochodów wodorowych , ponieważ oglądać można Toyotę Mirai, której silnik napędza ogniwo wodorowe.

Co drugi samochód będzie miało napęd elektryczny do 2040 roku

Wielu ekspertów motoryzacyjnych prognozuje, że do 2040 roku co drugi samochód będzie napędzany elektrycznie, a w drugiej połowie XXI wieku większość aut na drogach to będą elektryki.