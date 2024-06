Elektrownia Opole od środka. Zapraszamy na wycieczkę po tym energetycznym gigancie

Elektrownia Opole to trzecia co do wielkości elektrownia węglowa w Polsce (druga wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym) po Bełchatowie i Kozienicach. Jej budowa ruszyła w 1973 roku i zakończyła się w połowie lat 90.

W 2014 roku ruszyła rozbudowa zakładu o dwa nowe bloki (kamień węgielny wmurowano w listopadzie). To największa inwestycja w tej branży po 1989 roku, a koszt powstania bloków nr 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW to blisko 12 miliardów złotych!

Nowe bloki mają pracować nieprzerwanie przez 35 lat. Co ciekawe, z użytego do budowy betonu można by postawić drugi Pentagon zaś nowe chłodnie kominowe są niemal tej samej wysokości, co Pałac Kultury i Nauki bez iglicy (każda ma ponad 185 m).

Podczas rozbudowy zastosowano najnowocześniejsze technologie, dzięki czemu znacząco ograniczono ich negatywny wpływ na środowisko. Np. emisja CO2 w porównaniu do pracujących w Polsce elektrowni starszej generacji jest o ok. 20 proc. niższa.