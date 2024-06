Opolskie firmy przyjazne cudzoziemcom. Rozstrzygnięto konkurs opolskiej uczelni

Konkurs organizowany przez Politechnikę Opolską jest prawdopodobnie jedynym, a na pewno jednym z nielicznych, o takim charakterze w skali kraju. W gronie nagrodzonych firm jest Polaris, która po raz drugi brała udział w konkursie.

- Obecnie zatrudniamy 50 cudzoziemców, liczba ta się zmienia w zależności od okresu. Najwięcej to było 120 osób. Najwięcej zatrudniamy obywateli Ukrainy, ale także Kazachstanu czy Rosji. Polaris bardzo dużo wysiłku wkłada w to, by tworzyć przyjazną kulturę pracy. Staramy się zawsze kierować takie osoby do zespołów, gdzie mają wsparcie w tym, aby rozumieć kolegów i koleżanki z pracy – relacjonuje Barbara Kolodziejczyk, przedstawicielka firmy.