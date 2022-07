Elektrownia Opole pracuje ze zmniejszoną mocą. Dlaczego?

Na przykład od czwartku z obniżoną mocą pracują trzy bloki Elektrowni Opole.

- Jest to związane z tym, że Polskie Sieci Energetyczne, czyli operator systemu elektroenergetycznego nie potrzebują obecnie aż takiej ilości energii elektrycznej wytwarzanej z węgla do tego, żeby dostarczać ją do polskich domów czy zakładów pracy - informuje Sandra Apanasionek, rzecznik prasowy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.