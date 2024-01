Fabryka Stellantis w Gliwicach. Duże „elektryki” zjeżdżają z taśmy produkcyjnej

Pierwszym w pełni elektrycznym samochodem dostawczym, który zjechał z linii produkcyjnej fabryki jest Fiat Professional e-Ducato, flagowy model marki Fiat Professional.

Wraz z uruchomieniem produkcji modelu e-Ducato, Fiat Professional dołącza do pozostałych marek produkowanych w Gliwicach, do których należą: Citroën, Opel, Peugeot i Vauxhall. Tym samym w portfolio gliwickiej fabryki znajduje się pięć, z sześciu, marek oferowanych przez Stellantis w ramach zaprezentowanej pod koniec 2023 roku ofensywy Pro One.

Jedną z najważniejszych innowacji wprowadzonych przez Stellantis w segmencie dużych samochodów dostawczych jest akumulator o pojemności 110 kWh, który zapewnia zasięg do 420 km. Nowy układ napędowy, oprócz akumulatora, uzupełnia nowa jednostka napędowa generująca do 200 kW mocy (270 KM) w połączeniu z momentem obrotowym wynoszącym 410 Nm. Całkowicie nowe są również funkcje ładowania. Obejmują dwie standardowe ładowarki, pierwsza o mocy 11 kW do szybkiego ładowania prądem zmiennym i druga o mocy do 150 kW w opcji ładowania prądem stałym, umożliwiająca szybkie naładowanie akumulatora w zaledwie 55 minut.