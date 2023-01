Fatalny stan dróg na Malince w Opolu. Kierowcy musza jeździć środkiem jezdni, by nie uszkodzić pojazdu

- Jest to dzielnica bardzo chętnie zasiedlana przez nowych mieszkańców. Są tam też nowe inwestycje, chociażby nowo wybudowana tężnia solankowa. Jak kierowcy mają jeździć po osiedlu, skoro by przejechać spokojnie tymi drogami i nie uszkodzić sobie samochodu, trzeba jechać środkiem, by nie wpaść w dziury – tłumaczy Tobiasz Gużda, przedstawiciel FM PiS.

Jak twierdzi, sam jest mieszkańcem Malinki i okoliczni mieszkańcy regularnie skarżą się na stan nawierzchni tutejszych dróg. Z tego powodu skierował wniosek do prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, aby poznać plany ratusza względem modernizacji tych dróg.

- Od dawna nic tutaj nie było robione, nie przeprowadzano żadnych prac. A po mrozach stan dróg jest jeszcze gorszy. Dziury są tak głębokie, że jak spadnie deszcz, to ich nie widać, a gdy się w nie wjedzie to można przebić sobie oponę. Nie ma też chodnika, dlatego mieszkańcy chodzą środkiem. Uważam, że taki stan drogi w mieście wojewódzkim jest nie do zaakceptowania. Bezpieczna nawierzchnia to przecież podstawowe dobro – dodaje Gużda.