Festiwal Kobiecych Głosów. Lekarki i pielęgniarki z opolskiego szpitala zaśpiewały na festiwalowej scenie

Na Festiwalu Kobiecych Głosów w Tarnowie Opolskim wystąpił niezwykły zespół z Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. W skład zespołu weszły lekarki, położne, pielęgniarki, pracownice administracji oraz pani psycholog.

- Nasze śpiewające przyjaciółki to panie z odnalezioną na nowo pasją do muzyki i śpiewania, mające wielki zapał do pracy i serce, które oddają temu hobby - mówi Natalia Ochędzan, rzecznik prasowa Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.