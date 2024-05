Festiwal Książki w Opolu coraz bliżej. W programie są targi książki, spotkania autorskie i koncerty

- W Opolu jest najlepszy festiwal książkowy na świecie, na który zapraszam co roku. Jestem tu już siódmy raz i mam zamiar tu być jeszcze myślę co najmniej 97 razy – mówił podczas ubiegłorocznej edycji wydarzenia Remigiusz Mróz, okrzyknięty królem polskiego kryminału.

Na plenerowej scenie ósmego festiwalu książki, zorganizowanej na Placu Wolności w Opolu, oprócz Remigiusza Mroza pojawią się m.in. Lech Wałęsa, Andrzej Stasiuk, Joanna Bator, Zbigniew Rokita, Arkady Radosław Fiedler, Malin Stehn, Joanna Kuciel-Frydryszak i Marta Strzelecka, Jakub Żulczyk, Kim Ho-yeon, Tomasz Raczek, Sylwia Winnik, Daria Ładocha i wielu innych.

- W tym roku przygotowaliśmy również liczne atrakcje dla entuzjastów poszczególnych gatunków literackich – fani klimatów kryminalnych będą mogli zapisać się na cykl spotkań pt. „Zbrodnia na pokładzie” – będą to dwa wyjątkowe spotkania autorskie, które odbędą się nocą, co więcej miejscem spotkania będzie statek płynący Odrą co dodatkowo podkreśli klimat wydarzenia – mówią organizatorzy.