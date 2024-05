Darth Vader jako symbol buntu. Jak opolscy maturzyści oceniają maturę z języka polskiego?

- Był to dla mnie bardzo inspirujący temat, który pozwolił mi na szerokie odniesienia do historii i literatury, pokazując bunt w różnych aspektach - wyjaśniła Milena.

Patryk Golla, maturzysta z TEB Edukacja w Opolu, wybrał ten sam temat rozprawki. Do jego argumentacji wprowadził odniesienia do tragedii "Antygony" Sofoklesa oraz "Balladyny" Juliusza Słowackiego, co dało mu możliwość pokazania uniwersalności motywu buntu w literaturze. Patryk wykorzystał również nietypowe odniesienie do "Gwiezdnych wojen", używając postaci Dartha Vadera jako symbolu buntu przeciwko autorytetom.