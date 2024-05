Trwają XIV Opolskie Spotkania Fantastyczne. Tu poczujesz się jak postać z anime. Skosztujesz dobrej zabawy, a nawet… prawdziwego świerszcza

Jednym z najciekawszych punktów programu była gra terenowa inspirowana światem Indiany Jonesa. Na stoisku pełnym tajemniczych artefaktów, czaszek i mieczy można było spotkać Daniela Skabka z grupy Fratres Ignis, przebrany za słynnego archeologa. Gra terenowa, w której Daniel pełnił rolę przewodnika, polegała na wykonywaniu różnorodnych zadań – od zagadek logicznych po wyzwania zręcznościowe. Na jednym z punktów gracze mogli nawet skosztować prawdziwego świerszcza, co nawiązywało do sceny z jednej z części filmowej sagi o Indianie Jonesie.

- To, co robimy, to wspólna pasja moja, mojego brata i ojca. Jesteśmy grupą ludzi, którzy uwielbiają fantastykę i science fiction. Tworzymy gadżety i postanowiliśmy dzielić się naszą pasją z innymi. Nasza grupa Fratres Ignis jeździ po różnych konwentach, organizując podobne atrakcje – tłumaczy Daniel Skabek.