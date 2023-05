Festiwal Opole 2023. Nie tylko w amfiteatrze będzie się działo. Mamy program imprez towarzyszących. Jest moc atrakcji!

Festiwal Opole muzycznie na Małym Rynku w Opolu

IRA zagra na rynku w Opolu

Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd w Opolu

Spacery, pocztówki i film o Festiwalu Opole

W festiwalowy weekend Stowarzyszenie Ruchu i Tańca Mantikora zabierze was na wyjątkowe wycieczki po Opolu śladami opolskich festiwali. Poznacie historie i ciekawostki związane z artystami, w miejscach, które do dziś kojarzą się ze świętem muzyki. Spacery z przewodnikiem w sobotę i niedzielę o godzinie 12:00, 14:00 i 16:00, a zapisać można się już dziś pod adresem: [email protected]

Strefa dobrej zabawy podczas Festiwalu Opole 2023

Dodatkową atrakcją na opolskim Rynku będzie Festiwalowa Strefa Zabawy, czyli specjalnie zaprojektowane ścianki do selfie. Znajdziecie tam meble i ozdoby nawiązujące do muzycznego święta, które idealnie wypełnią tło pamiątkowych zdjęć z jubileuszowego KFPP. Będzie również okazja do wysłania prosto z Rynku muzycznych pocztówek z opolskimi przebojami przygotowanych przez Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych. Nie może was tam zabraknąć!

Partnerem Wydarzeń okołofestiwalowych jest: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.