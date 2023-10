Frele nagrały nowy cover po śląsku. Pamiętacie przebój "Ameno"? Po śląsku brzmi to "Ała mo"!

Frele to kobiece trio: Marcelina Bednarska z Olesna, Marta Skiba z Gorzowa Śląskiego i Magdalena Janoszka z Tworoga. Zasłynęły ze śpiewania światowych przebojów po śląsku. I tak: „Shallow” to w ich wersji było „Szaloł”, „Despacito” to „Dejta cicho”, a „Girl On Fire” to „Hajer”.

A wszystko zaczęło się od wygłupu. Trzy wokalistki: Marcelina Bednarska, Marta Skiba i Magdalena Janoszka wcześnie tworzyły jazzowy zespół So What. Podczas jednej z prób w 2017 roku dla kawału włączyły w laptopie nagrywanie, zaśpiewały piosenkę „Hello” Adele z wymyślonym w trzy minuty śląskim tekstem i wrzuciły filmik na Facebooka. „Hello" w ich śląskiej wersji był to „Achim".

Miał być wygłup dla paru znajomych, a w efekcie żartobliwą piosenkę o Achimie obejrzało do dzisiaj na Facebooku i YouTube kilka milionów internautów. „Achim" stał się wiralowym hitem internetu. Frele poszły więc za ciosem, nagrywały kolejne śląskie przeróbki (śląskie „Despacito” ma prawie 6 milionów wyświetleń!).