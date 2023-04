Gang Olsena w Czarnowąsach. Rozbity samochód na torach i dwaj pijani mężczyźni z sądowym zakazem kierowania autami

Co grozi za jazdę samochodem po alkoholu

Stan po użyciu alkoholu Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2-0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), nazywamy stanem po użyciu alkoholu. Jest to wykroczenie. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara:

Dopuszczalna ilość alkoholu Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila.

Stan nietrzeźwości

W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), jest to stan nietrzeźwości. Jest to przestępstwo.

Zgodnie z Kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara: