Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy

Jest kilka żelaznych zasad, o których każdy grzybiarz powinien pamiętać. Chodzi zarówno o zasady bezpieczeństwa, jak i swoisty leśny savoir-vivre.

- Najważniejsze to to, żeby się nie zgubić w lesie. Pamiętajmy, gdzie zostawiliśmy samochód. Ważny jest też odpowiedni ubiór i kosz wiklinowy. Nie zbierajmy grzybów do plastikowych reklamówek, bo nawet najpiękniejsze grzyby mogą się na zaparzyć i pognieść. Nie zbierajmy grzybów, co do których nie jesteśmy pewni. Warto skonsultować pojedyncze owocniki z kimś, kto zna się dobrze na grzybów. W lesie nie śmiecimy, nie rozpalamy ogniska w miejscach do tego niewyznaczonych i nie niszczymy grzybów trujących - przypomina Sabina Dąbrowska.