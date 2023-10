Gdzie na narty w Europie? 17 najlepszych miejsc: ulubiony kurort Beara Gryllsa, stoki blisko plaży, „alpejska Ibiza”. Coś dla każdego! Emil Hoff

Nadchodzi początek sezonu na narty! Jeśli planujecie wybrać się w tym roku za granicę, by poszusować wśród pięknych Alp czy Dolomitów, powinniście już teraz wybrać kurort, by zarezerwować hotel w okazyjnej cenie. Zapoznajcie się z listą 17 najlepszych w Europie miejsc na narty na sezon zimowy 2023/2024. To kurorty z pięknymi trasami narciarskimi, bogatą ofertą apres ski, cudownymi widokami i niesamowitą atmosferą, w sam raz na pełen wrażeń urlop po Bożym Narodzeniu, sylwestrze czy w czasie ferii zimowych 2024.