Gminy postawią na aktywne znaki i światła. Trwa nabór do nowego programu urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego

To pierwsza edycja marszałkowskiego programu „Super ZEBRA”, do udziału w którym zapraszane są gminy z terenu całego województwa opolskiego. Wybudowane przejścia dla pieszych mają być tak oznakowane, żeby nikt ich nie przegapił. Mają o to zadbać punktowe elementy odblaskowe na asfalcie, lampy zamieszczone na wysokości 5 metrów nad ziemią, a także aktywne znaki D-6 z charakterystycznym ludzikiem przechodzącym przez drogę. Aktywne znaki tym różnią się od zwykłych, że dzięki światłom lub animacji rzucają się w oczy. W ramach programu samorządy zadbają również o bezpieczeństwo w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych, czyli w odległości do 100 metrów od niego.

Każdy lokalny samorząd będzie mógł zgłosić maksymalnie dwa wnioski na realizację inwestycji. Założenie programu jest takie, żeby każda gmina miała możliwość udziału w nim. Realizowane będą inwestycje przy drogach wojewódzkich, jak i gminnych, w przypadku, jeśli gminy nie mają na swoim terenie dróg wojewódzkich. Inwestycje na drogach wojewódzkich będą realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Z kolei za zadania na drogach gminnych będą odpowiadać samorządy, które zgłosiły je do programu.