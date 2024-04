Grzegorz Duda, świetny kierowca i doskonały mechanik, został Ambasadorem ORLEN OIL

- Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni na współpracę z Grzegorzem Dudą, ponieważ znamy go, jako eksperta z telewizji, ale również, jako nauczyciela i świetnego mechanika z Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Ta współpraca nie jest naszym pierwszym wspólnym projektem, ponieważ to właśnie z Grzegorzem stworzyliśmy nasz silnik dydaktyczny. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania przyniosą wiele korzyści w edukacji zawodowych mechaników i kierowców oraz przyczynią się do dalszego rozwoju branży motoryzacyjnej. – mówi Anita Wierciak-Kaperek, dyrektor Działu Marketingu ORLEN OIL.