Grzegorz Duda oraz Miko Marczyk w Mechaniku w Opolu. Ale samochody przywieźli! Anna Gryglas

Team Grzegorza Dudy, jednego z najbardziej znanych mechaników, a także kierowca Miko Marczyk odwiedzili we wtorek (27 lutego) Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu. To wszystko odbyło się w ramach Akademii Młodego Mechanika On Tour. Jest to innowacyjne wydarzenie edukacyjne na kółkach, wyjątkowa podróż przez Polskę, której celem jest łączenie pasjonatów mechaniki i promowanie wiedzy o motoryzacji w inspirujący sposób.