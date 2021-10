Gwiazdy lekkiej atletyki na otwarciu stadionu w Opolu. Z kim można było zrobić sobie zdjęcie?

Wśród sław sportu pojawili się Urszula Kielan (skoczkini wzwyż, medalistka olimpijska z Moskwy), Barbara Bieganowska-Zając (biegaczka, czterokrotna mistrzyni paraolimpijska), Dawid Tomala (chodziarz, mistrz olimpijski w chodzie na 50 kilometrów), Jacek Wszoła (skoczek wzwyż, dwukrotny medalista olimpijski) oraz Władysław Kozakiewicz (tyczkarz, wieloboista, medalista olimpijski).

Mityng "Od młodzika do Olimpijczyka" był nie tylko okazją do tego, by opolscy lekkoatleci mogli zmierzyć się w sportowej rywalizacji, ale również do uściśnięcia dłoni i zrobienia pamiątkowych zdjęć z gwiazdami lekkiej atletyki.

Stadion im. Opolskich Olimpijczyków przeszedł modernizację. W piątek (1.10) nastąpiło uroczyste otwarcie.