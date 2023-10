„Harcerskie ślady na drodze do niepodległości” - niezwykła książka o Powstaniu Warszawskim. "Będziemy chcieli trafić z nią do młodych"

„Harcerskie ślady na drodze do niepodległości” książka pod takim tytułem, autorstwa Andrzeja Witkowskiego ps. „Rip” to najnowszy projekt CSR, który sfinalizowało PPO.

Ta niezwykła publikacja zbiera unikatowe wspomnienia i zdjęcia z Powstania Warszawskiego. Książka powstała z inicjatywy Janusza Kowalskiego, wiceministra rolnictwa i pod redakcją Zbigniewa Górniaka. Druk i oprawę wykonał Zakład Poligraficzny Sindruk

Premiera książki odbyła się w Cellarium Doxa - piwnica z kulturą

Kim jest autor?

Andrzej Witkowski ps. „Rip” to przedwojenny harcerz, następie żołnierz Armii Krajowej. Podczas okupacji niemieckiej członek konspiracyjnych „Szarych Szeregów”, gdzie służył w grupie „Zawiszaków” zrzeszającej chłopców do 14 roku życia. Bohater Powstania Warszawskiego. Po wojnie awansowany do stopnia majora WP. Wieloletni chirurg ortopeda praktykujący w szpitalu w Opolu. W 2023 roku odznaczony przez Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.