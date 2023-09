Janusz Kowalski: „Żądamy od Niemiec zapłaty reparacji” Manifestacja pod konsulatem niemieckim w Opolu.

- Nie może być tak, że sprawca zbrodni próbuje sam decydować o zakresie własnej odpowiedzialności i rekompensaty za swoją zbrodnię. Morderca nie decyduje sam, jaką karę poniesie za popełnione czyny. Apelujemy do władz niemieckich, jeżeli wiecie co to honor i ludzka przyzwoitość zapłaćcie za naszych zamordowanych dziadków i babcie, zniszczone miasta i zrujnowaną gospodarkę – wyliczał w trakcie manifestacji Przemysław Tetłak, radny gminy Paczków.