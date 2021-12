Jeden z bloków elektrowni Opole został wyłączony. Czy grozi nam brak prądu? Na razie ratowaliśmy się energią z zagranicy

Blok numer 5 Elektrowni Opole o mocy moc 905 MW nie pracuje od poniedziałku 6 grudnia. Jak informuje PGE Polska Grupa Energetyczna, realizowany jest tam właśnie remont bieżący, który według planów ma potrwać do 22 grudnia 2021 roku.

W związku z tym Polska musiała ratować się tzw. międzyoperatorską pomocą awaryjną z systemów sąsiednich krajów: Litwy, Niemiec, Ukrainy i Szwecji. Ten ostatni kraj uruchomił nawet elektrownię Karlshamn, która jest częścią rezerwy zimowej.

Przypomnijmy. Elektrownia Opole to trzecia co do wielkości elektrownia węglowa w Polsce (druga wśród elektrowni opalanych węglem kamiennym) po Bełchatowie i Kozienicach.