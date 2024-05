Będą się ścigać ulicami Nysy. W sobotę Rajd Nyski. Na koła nakręcą ponad 60 kilometrów

- Kibiców serdecznie zapraszamy. To jest rajd na drogach asfaltowych, więc szybki – będzie co oglądać – mówi Marek Pańka, prezes opolskiego zarządu Polskiego Związku Motorowego.

- Chcemy się jak najlepiej przygotować do Rajdu Nadwiślańskiego, a Rajd Nyski daje ku temu bardzo dobre możliwości: jest świetny harmonogram, super odcinki miejskie, tak samo jak odcinki niedzielne: trzy pętle, także bardzo dużo miejsca na różne zmiany w samochodzie i możliwość przetestowania bardzo wielu rozwiązań. To świetny rajd jeśli chodzi o przygotowanie, ale bardzo chciałem w nim wystartować ponieważ jestem kandydatem do RSMP i bardzo fajnie będzie sobie przejechać te trasy przed przyszłym rokiem – mówi Jakub Matulka, kierowca WRC, który bierze udział w Rajdzie Nyskim.