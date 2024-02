Jedziesz po pijaku? Stracisz samochód! Nowe przepisy wejdą w życie już 24 marca

Nowe przepisy Kodeksu karnego to prawdziwy bat na kierowców, którzy wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu.

Przede wszystkim zaostrzają się kary dla recydywistów. Do tej pory za prowadzenie pojazdu na podwójnym gazie po raz kolejny, groziła jedynie grzywna lub ograniczenie wolności. Od 24 marca br. taki kierowca musi się liczyć z karą do 3 lat więzienia.

Zaostrzone kary obejmują również wypadki spowodowane przez pijanych kierowców lub odurzonych narkotykami. W przypadku śmiertelnego wypadku, sąd będzie mógł orzec karę od 5 do 16 lat więzienia (obecnie od 2 do 12 lat).

Natomiast jeśli w następstwie wypadku ofiara dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowia, to pijanego kierowcę będzie czekać kara od 3 do 16 lat więzienia(obecnie także od 2 do 12 lat).