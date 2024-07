Jest recepta na uzdrowienie sytuacji ekonomicznej nyskiego szpitala? Oto 10 rekomendacji. "To nie są nakazy"

Podczas ostatniej sesji rady powiatu przedstawiono rekomendacje, które mają poprawić sytuację finansową szpitala. Są one efektem m.in.: audytu, który poprzedni zarząd powiatu zlecił zewnętrznej firmie.

- W roku 2023 było bardzo źle. To, że teraz mamy symptomy odwróconego trendu jest bardzo pocieszające, ale bądźmy ostrożni i uważni w ferowaniu wyroków, że w szpitalu pod względem ekonomicznym będzie się działo już tylko dobrze. Mamy przecież ciągle dynamicznie rosnące ceny leków i energii. Pochyliliśmy się nad dokumentem, który zlecił poprzedni zarząd i wystosowaliśmy 10 rekomendacji do rozważenia przez dyrekcję. To nie są nakazy – podkreślał podczas sesji Daniel Palimąka, starosta nyski.