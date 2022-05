Kalendarz promocyjny Uniwersytetu Opolskiego nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Genius Universitatis

Biuro Marketingu i Public Relations Uniwersytetu Opolskiego do promocji uczelni postanowiło wykorzystać znane produkcje filmowe. Studenci poszczególnych wydziałów wcielili się w postaci bohaterów z największych kinowych i serialowych przebojów. Np. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki promuje się nawiązaniem do filmu "Powrót do przyszłości", Wydział Przyrodniczo-Techniczny - "Parkiem Jurajskim", a Wydział Teologiczny - "Gwiezdnymi wojnami". W ten wyjątkowo kreatywny i dowcipny sposób zaprezentowano 12 wydziałów opolskiej uczelni.

Konkurs Genius Universitatis, czyli duch uczelni - premiuje nowatorstwo przekazu reklamowego i jego spójność z misją wyższej szkoły, czytelność i przyjazny charakter dobranych narzędzi komunikacji, estetykę i jakość wykonania materiałów promocyjnych.

Na tegoroczny, dziesiąty już konkurs, nadesłano 79 propozycji z 38 uczelni. Jury konkursu przyznało nagrody w siedmiu kategoriach.