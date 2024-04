Kalwaria w Głotowie, kwintesencja Warmii, to koniecznie trzeba zobaczyć

Wojciech Gawor

Z Dobrego Miasta do Głotowa, to raptem, cztery kilometry, wystarczy zjechać z szosy 530, by znaleźć się w miejscu magicznym, choć mało znanym. To Kalwaria Głotowska, która szczególnie wiosną w delikatnej, rodzącej się tkance zieleni, robi kolosalne wrażenie. Nie ma tam tłumów, można kontemplować w ciszy i spokoju niezwykłość tego zrodzonego z głębokiej wiary, pięknego miejsca.