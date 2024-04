Kanał Elbląski, turystyczna perła w koronie Mazur

Kanał Elbląski

Największym wyzwaniem dla projektantów kanału, było pokonanie morenowych wzniesień i problem zmiennego poziomu wody między jeziorami. Stąd koncepcja skomplikowanego systemu pochylni i śluz. Zabytkowe pochylnie – Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny - po remoncie, nadal spełniają swoją rolę. Różnica poziomów sięga 100 m. Statki i jachty, by pokonać to przewyższenie, umieszczane są na wózkach ciągniętych po torowisku za pomocą stalowych lin poruszanych siłą kół napędzanych przez wodę. Pochylnia Całuny – zamiast koła wodnego ma zamontowaną turbinę wodną Francisa. Ciekawym rozwiązaniem na odcinku Miłomłyn – Jeziorak, jest Akwedukt Karnicki, gdzie kanał przeprowadzono na nasypie, powyżej jeziora Karnickiego.

Historia budowy Kanału Elbląskiego

Jezioro Drużno

Na południe od Elbląga rozpościera się morze jeziornej roślinności, które statki pokonują wąskim, wyznaczonym szlakiem. To Rezerwat Przyrody Jezioro Drużno, utworzony w 1966 roku. Celem jego powstania było zachowanie miejsc lęgowych ptactwa błotnego oraz wodnego. Dzięki temu można prowadzić badania ornitologiczne i obserwować zwyczaje wielu gatunków ptaków. Zarośnięte teraz jezioro, było niegdyś, we wczesnym średniowieczu ważnym szlakiem handlowym Wikingów z legendarnym portem, Truso, który niedawno udało się znaleźć archeologom.

Trasa kanału

Kanał Elbląski łączy Elbląg, Ostródę, Iławę, Miłomłyn, Zalewo i wiele mniejszych miejscowości. Daje żeglarzom dostęp do malowniczych jezior. Obleganych i modnych jak Jeziorak, ale znajdziemy też enklawy ciszy i spokoju. Trasę uatrakcyjniają stare mosty, pochylnie, śluzowania i dzika przyroda. Już tylko sam Jeziorak, najdłuższe jezioro w kraju, oferuje mnóstwo wrażeń. Malownicze, sawannowe wyspy otoczone wianuszkiem drzew, liczne zatoki, ryby i lasy. Położona widokowo na skarpie, wieś Siemiany z rozwiniętą latem gastronomią, jest Mekką wodniaków i nie tylko. I oczywiście Iława, gdzie można wypożyczyć wszystko, co pływa i zakosztować portowego życia. Z północnych odnóg Jezioraka możemy dotrzeć do Zalewa.

Ostróda, to również walory śródlądowego portu z atrakcjami, bazą hotelową, dobrą gastronomią i bulwarem widowiskowych zachodów słońca. Okoliczne jeziora nie są tak oblegane, co docenia wielu turystów.

Oferta rejsów

W Ostródzie swą siedzibę ma Żegluga Ostródzko-Elbląska, operująca flotą statków pasażerskich. A reklamuje się hasłem: „Statkiem po trawie”.

Na stronie firmy możemy się zapoznać z bogatą ofertą rejsów. Mamy odcinki krótsze i dłuższe, ze śluzami lub pochylniami. Z zapewnionym powrotnym transportem.

Kiedyś, rejs statkiem z Ostródy do Elbląga trwał 8 godzin. Obecnie jest do wyboru wiele krótszych odcinków. Jezioro Drużno i pochylnie to trasa od Elbląga do Buczyńca. Z Ostródy, rejsy do Miłomłyna lub Starych Jabłonek ze śluzowaniami, oraz wycieczki po Jeziorze Drwęckim