Kibice Odry Opole zaprosili dzieci do mikołajkowej zabawy [ZDJĘCIA]

Uczestnicy obecni w Dom Expo mieli do dyspozycji jeden poziom budynku, by korzystać z gier i zabaw. Trenerzy Opolskiego Klubu Bokserskiego poprowadzili dla chętnych zajęcia z boksu. Kto nie chciał boksować, mógł skorzystać z toru do jazdy na rolkach. Do dyspozycji kibiców były też boiska do piłki nożnej i do unihokeja.

- Poza zabawą przygotowaliśmy dla dzieciaków poczęstunek złożony z pizzy i odrobiny słodyczy – dodaje Karolina Zioła. – A w końcu nastąpiło wręczenie prezentów (dzieci otrzymywały je od Wikinga). W przygotowanie i organizację zaangażowało się kilkudziesięcioro kibiców. Zbiórka na ten cel trwała prawie miesiąc. Wsparli nas także sponsorzy i darczyńcy. Myślę, że łącznie uda się obdarować 150 dzieciaków.