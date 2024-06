W Nysie powstało pierwsze w Polsce boisko do futbolu australijskiego. "Marzenia się spełnia"

- To ogromne osiągnięcie, które udało się zrealizować dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu naszego sztabu, zawodników oraz wszystkich pasjonatów tej wyjątkowej dyscypliny. Pierwszy gwizdek rozbrzmiał, a na inauguracyjnym meczu stanęły naprzeciw siebie dwie nasze drużyny. Emocje sięgały zenitu, a my wszyscy poczuliśmy, jak daleko zaszliśmy jako Klub i społeczność - informuje klub.

Do tej pory zawodnicy trenowali na wynajmowanych boiskach do piłki nożnej w Niwnicy i Hajdukach Nyskich. Teraz, po kilkunastu miesiącach starań, wreszcie będą mieli swoje boisko. Obiekt otrzymał nazwę Fort Nysa Oval Arena i został oficjalnie otwarty 22 czerwca.

- Zaczynaliśmy w 2020 roku w zaledwie pięć osób, kopiąc piłkę po parkach. Dziś możemy szczycić się swoim własnym obiektem dostosowanym specjalnie do tej dyscypliny. To dowód na to, że marzenia się nie spełniają - marzenia się spełnia, a pasja i determinacja mogą przynieść niesamowite rezultaty! – mówi Mateusz Latawski, prezes Fortu Nysa.

Futbol australijski (ang. Australian rules football lub od nazwy największej ligi AFL – Australian Football League), popularnie nazywany footy lub Aussie rules) – bardzo popularny w Australii sport drużynowy, grany zazwyczaj na boiskach krykietowych przez dwie 18-osobowe drużyny owalną piłką przypominającą nieco piłkę do rugby. Obok krykieta jest to drugi „sport narodowy” Australii uprawiany we wszystkich stanach tego kraju, a coroczny „AFL Grand Final” (rozgrywany tradycyjnie we wrześniu na stadionie MCG w Melbourne) jest jednym z największych