Kierująca nissanem nie zachowała ostrożności i doprowadziła do zderzenia. Na miejscu pracowali policjanci. 2 osoby trafiły do szpitala Krzysztof Marcinkiewicz

We wtorkowe (26 lipca) popołudnie w Opolu doszło do zderzenia nissana z oplem. W wyniku zdarzenia 2 osoby trafiły do szpitala.