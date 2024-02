Kłopoty z szynobusami paraliżują ruch pociągów na kilku liniach kolejowych na Opolszczyźnie

Problem jest niewystarczająca liczba sprawnych szynobusów. Dwa z jedenastu odstawione są na bocznicę, bo muszą przejść obowiązkowe przeglądy P4.

- Są one bardzo drogie, a koszt remontu jednego z pojazdów to nawet 5 milionów złotych - mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego. - To tak naprawdę rozebranie pociągu i złożenie go na nowo.