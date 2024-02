Koalicja Obywatelska nie wystawi kandydata na prezydenta Opola. O władzę nad stolicą województwa powalczy za to Konfederacja

Na dziś jedynym konkurentem Arkadiusza Wiśniewskiego do fotela prezydenta Opola jest Ryszard Skawiński z Konfederacji, która pierwszy raz w historii powalczy o ten fotel.

- Chcemy zmienić styl zarządzania miastem i pokazać, że da się to robić lepiej - mówi Ryszard Skawiński. - Zwracamy między innymi uwagę na rosnące zadłużenie Opola oraz degradację terenów siłą przyłączonych w 2017 roku do miasta. Mamy receptę na to, jak zaradzić tym problemom. Nasz szczegółowy program i propozycje przedstawimy na kolejnych konferencjach.