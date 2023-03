Kolejne opolskie gminy walczą z wykluczeniem komunikacyjnym. Będą nowe połączenia z Opolem

Wójt gminy Murów Michał Golenia zwraca uwagę, że dzięki pieniądzom możliwe będzie uruchomienie połączeń autobusowych do Opola.

- Do tej pory osoby, które w Opolu pracują, studiują albo chodzą do szkoły, mają tylko jedno połączenie rano i jedno połączenie powrotne. To straszne komplikuje życie. Widzimy, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem, aby dotrzeć do stolicy województwa jest posiadanie własnego samochodu. Z tego właśnie powodu liczba samochodów wzrasta niepokojąco. Teraz chcemy, aby w odstępach co dwie, trzy godziny mieszkańcy mogli dojechać do Opola i z niego wrócić – tłumaczy wójt Murowa.