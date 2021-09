Konflikt pensjonariuszy opolskiego DPS-u z dyrekcją. „Dyrektorka kłamie, jesteśmy już zdesperowani”

- Jestem osobą schorowaną, bliscy nie kwapili się, żeby mi pomóc. Do DPS-u przyszedłem z własnej woli, bo chciałem mieć opiekę, a jednocześnie być pośród ludzi i - na tyle, na ile to możliwe - korzystać z życia – mówi 66-letni Andrzej Jakimowicz.

Mężczyzna przeszedł amputację nóg, porusza się na wózku inwalidzkim. W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu mieszka od 6 lat.

– Wcześniej prężnie działało u nas kółko teatralne i chór. Występowaliśmy przy różnych okazjach i dla nas to było wielkie wydarzenie. Człowiek nie siedział w czterech ścianach pokoju, zajęcia sprawiały nam radość i dodawały energii do życia. A teraz mamy chyba tylko czekać na śmierć.

- Z okazji odpustu pani dyrektor zorganizowała piknik w ogrodzie. Do tej pory takim wydarzeniom towarzyszył występ chóru. Tym razem zaproszono… clowna z czerwonym noskiem – wspomina Anna Kowalska, pensjonariuszka. – Pani dyrektor zabrała nam to, co daje radość. Czasami mam wrażenie, że najlepiej byłoby nas nakryć sarkofagiem i poczekać aż poumieramy.