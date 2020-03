Koronawirus. Ludzie stoją w kolejkach przed sklepami i... nie narzekają na to. Wolą zrobić zapasy

Panie, które sprzedają, też chcą żyć i być zdrowe. Dobrze, że społeczeństwo to coraz lepiej rozumie. A jednocześnie artykuły podstawowe, a chleb na pewno do nich należy, trzeba kupować. Mam nadzieję, że nikt nie ulegnie panice i nie kupi dwudziestu bochenków chleba, żeby potem piętnaście wyrzucić. Może tylko jakiś daszek przed sklepem by się przydał - dodaje pan Janusz.

Do lady przyklejono prośbę do klientów, by zachowali od siebie co najmniej metr odległości i płacili – o ile to możliwe – karta.

Ogonek skraca się mniej więcej o połowę, gdy okazuje się, że na tę chwilę skończyły się piersi z kurczaka. Na końcu stoi pani Aleksandra.

- Rozumiem, że trzeba zachować zasady, żeby epidemia się nie rozprzestrzeniała. To wymaga od ludzi kultury. Wszyscy musimy się wzajemnie o swoje zdrowie troszczyć. Robimy to, co jest możliwe. Dzisiaj stoimy w kolejce.

Mirosław Krajewski jest seniorem. - Robię zakupy, bo moja żona nie może wychodzić, ja muszę. Robię zakupy według przygotowanej przez żonę kartki. Niestety, nie udało mi się kupić makaronu konkretnej marki. Byłem w „Biedronce” i widok wielu pustych półek trochę przeraża. Widać ludzie kupowali na zapas. W kolejce nie staję. Już się nastałem. Wolę jeść suchy chleb.