Koronawirus. W Opolu przed Szpitalem Wojewódzkim stanęła mobilna izba przyjęć. Strażacy ćwiczą na wypadek epidemii

W ramach ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej postawiono trzy namioty pneumatyczne. Każdy może pomieścić 10 łóżek polowych wraz ze stolikami. Namioty są ogrzewane, dysponują oświetleniem i dostępem do energii elektrycznej.

Na Opolszczyźnie Państwowa Straż Pożarna dysponuje 19 takimi namiotami oraz 280 łóżkami polowymi.

Podczas ćwiczeń w Opolu pracowały 4 zastępy, czyli około 25 strażaków.

- Takie ćwiczenia odbywają się w całej Polsce. Organizowane są na wypadek, gdyby wystąpiła konieczność uruchomienia dodatkowych powierzchni do badania osób z podejrzeniem bądź zakażeniem koronawirusem. Wszystkie służby państwowe są przygotowane do działania. Apelujemy do społeczeństwa o zachowanie spokoju - mówił wojewoda Adrian Czubak na krótkiej konferencji prasowej, poprzedzającej ćwiczenia strażaków.