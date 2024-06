Kto zostanie marszałkiem województwa? Kandydatów jest dwóch

- Wszystko rozegra się w ciągu najbliższej doby. Już jest gorąco, a temperatura będzie tylko rosła, bo każdy z kandydatów do ostatniej chwili będzie próbował przeciągnąć na swoją stronę jak najwięcej osób – mówi nam nieoficjalnie informator z opolskiej Platformy Obywatelskiej. – Zbieranie haków zaczęło się już dawno. Teraz jest tylko kwestia tego, kto i co komu wyciągnie, aby go zmusić do zrobienia kroku w tył.

- Serdecznie gratuluję wyboru na posła Parlamentu Europejskiego! Wiem, że województwo opolskie traci szanowanego i zaangażowanego marszałka! Ale w zamian za to Bruksela i Strassburg zyskują ważny głos województwa opolskiego – napisał na Facebooku Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego oraz lider Śląskich Samorządowców (to ugrupowanie wraz z Koalicją Obywatelskiej i PSL-em tworzy w sejmiku koalicję). - To ważne, bardzo ważne, że w Parlamencie Europejskim znajdzie się człowiek, który rozumie nasz wielokulturowy region, człowiek, który potrafi uszanować każdego niezależnie skąd i kiedy do naszego województwa dotarł! Andrzeju powodzenia!

Sam marszałek jest na razie wyjątkowo oszczędny w słowach, choć wiadomo, że jego sukces to nie koniec okołowyborczych emocji. Andrzej Buła, z chwilą opublikowania obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej (prawdopodobnie nastąpi to we wtorek (11 czerwca), straci mandat radnego i przestaje być marszałkiem.