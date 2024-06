Nowy podział w zarządzie województwa. To będzie koalicja KO, Śląskich Samorządowców i PSL. Andrzej Buła nadal będzie szefem partii

- Po wczorajszej rozmowie z panem premierem Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Platformy, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że mogę kontynuować przewodnictwo w PO na Opolszczyźnie. Oczywiście moje odejście do Parlamentu Europejskiego wiąże się również z tym, że są nowe roszady, jeżeli chodzi o zarząd województwa opolskiego – mówi Andrzej Buła, dotychczasowy marszałek, a obecnie poseł Parlamentu Europejskiego.