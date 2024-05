Kulisy festiwalu w Opolu. Nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. Artyści śpiewali z papierosem lub zmieniali słowa piosenki

- Dziś jeśli chodzi o samych uczestników festiwalu, to zrobił się on bardziej zatomizowany. Przyjeżdżamy na jeden dzień i odjeżdżamy, a w PRL-u było to wszystko inaczej zorganizowane. Inne były w ogóle warunki organizacyjne! Było przecież zdecydowanie mniej hoteli. Właściwie cały hotel – dzisiaj to jest Mercure – był zarezerwowany wyłącznie dla gości festiwalowych. Tam się odbywały po koncertach bardzo przyjemne spotkania: grano, śpiewano, pito, jedzono do białego rana… Taki artystyczny kocioł się robił. Trwało to, dopóki festiwal nie zmienił swojej formy na festiwal typu disco polo czy później - na festiwal telewizyjny – tłumaczyła w wywiadzie dla i.pl Krystyna Prońko.