Kultowe lata 90. są wiecznie żywe. Wiele rzeczy z tej dekady znów jest na topie. Sprawdź, jak się modnie ubrać w stylu lat 90.

Moda z lat 90. nadal inspiruje

Rzeczy z lat 90. do dzisiaj można znaleźć w second-handach, ale też inspirują one współczesnych projektantów mody. Ci, którzy pamiętają ostatnią dekadę XX wieku, mogą mieć wrażenie, że cofnęli się w czasie. Wiele ubrań noszonych przez poprzednie pokolenie pojawia się w nowych odświeżonych wersjach w takich sieciach odzieżowych, jak Zara czy H&M.

Lata 90. to okres, o którym długo można opowiadać. W Polsce był to szczególny czas związany z początkiem demokratycznych rządów. Ludzie byli zachłyśnięci wolnością, pełni nadziei i optymizmu.

Co było modne w ostatniej dekadzie XX wieku?

Z latami 90. nieodzownie kojarzą się legginsy z lycry. W latach 80. chętnie noszono je z krótkimi spódniczkami, a moda przetrwała również do lat 90., kiedy to chętnie zakładano do nich krótki top. Legginsy okazały się zresztą ponadczasowe. Do dzisiaj kobiety i dzieci chętnie zakładają je do ćwiczeń. W latach 90. obok czarnych fasonów królowały kolorowe, w ciapki lub w odblaskowych barwach: zielonej, seledynowej, pomarańczowej czy różowej.