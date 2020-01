Kupcy z Cytruska: Klienci mylą nas z targowiskiem Centrum. Lawinowo ubywa ludzi!

- Te osoby, które zaglądają na Cytrusek, są zdziwione, że tutejsi kupcy mają otwarte pawilony. Wychodzi na to, że mylą targowiska albo łączą jedno z drugim. A my tutaj nadal działamy! Można wręcz odnieść wrażenie, że i Cytrusek jest spisany przez miasto na straty - komentuje pan Roman.

W ratuszu słyszymy, że gdyby tak było, to kupcy z targowiska Centrum nie byliby zachęcani do przenosi na pobliski Cytrusek. Mają na to czas do końca stycznia.