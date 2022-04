Lekarze z USK apelują o ostrożność i osłanianie oczu podczas prac w warsztacie czy ogrodzie. Łatwo o utratę wzroku

Zwykle do USK w ciągu roku zgłasza się kilku-kilkunastu pacjentów z ciałem obcym w oku. Tym razem w jednym tygodniu lekarze musieli operować w dwóch poważnych przypadkach.

- To był feralny tydzień. Przyjęliśmy pacjentów z wbitymi w oko sporymi kawałkami metalu. Jeden był wielkości ziarna słonecznika a drugi połowy pestki dyni - mówi dr n med. Rafał Pławszewski, kierownik Oddziału Okulistyki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. - W obydwu tych przypadkach udało się ocalić wzrok, ale nie zawsze tak jest.

Odłamek (najczęściej metalowy) uderza z impetem w oko, niszcząc prawie wszystkie jego struktury: począwszy od powierzchni, przez rogówkę, tęczówkę, soczewkę, nierzadko dociera do tylnego odcinka i jeśli uszkodzi nerw wzrokowy, siatkówkę czy inne ważne elementy, to dochodzi do nieodwracalnych zmian.

- Obydwaj operowani to osoby młode, przed 30 rokiem życia. U obydwu konieczne było chirurgiczne opracowanie rogówki, wyszczepienie soczewki i wszczepienie w jej miejsce sztucznej, usunięcie cała obcego z tylnego odcinka. Mimo takiej destrukcji obydwaj pacjenci po zabiegu widzą. W drugim przypadku odłamek utkwił w tylnej części oka, mniej więcej 2 mm od plamki żółtej. Gdyby trafił w plamkę żółtą, oko byłoby nie do odratowania - wyjaśnia dr Pławszewski.