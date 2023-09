Liderzy Konfederacji zaprezentowali swój program wyborczy na spotkaniu z Opolanami

Z kolei Krzysztof Bosak tłumaczył, że głos oddany na Konfederację, to głos na "prawdziwą alternatywę dla złych rządów PiS-u i złej opozycji w wykonaniu Platformy".

Konfederacja – jak mówił lider partii - chce bronić wolności gospodarczej, zdrowego rozsądku, suwerenności Polski przed jej zmniejszaniem, co inne partie robią metodą faktów dokonanych w Unii Europejskiej.

- Te postulaty apelują też do emocji, nie tylko do rozumu. Natomiast jeżeli ktoś rozumem decyduje, to nie może dojść do innego wniosku, tylko do tego, że Konfederacja miała rację na wiele miesięcy, a nawet lat przed innymi – tłumaczył. - Pierwszy przykład to fundusz zadłużenia związany z KPO w Unii Europejskiej. Po szczycie w 2020 roku od razu mówiliśmy, że te negocjacje to porażka i pozycja państwa polskiego została pomniejszona. Dziś widzimy, że to była prawda. Drugi przykład to kwestia stosunków z Ukrainą. Mówiliśmy, że tu nie ma przyjaźni, tu są twarde relacje, różnica interesów. Dziś widzimy, że to była prawda.

Kolejna kwestia to złe przygotowanie programu szczepień Covid 19 i wielkie marnotrawstwo, idące w miliardy. Mówiliśmy, że narodowy program szczepień to była hucpa. Jako jedyni zgłosiliśmy na piśmie uwagi. Dziś widzimy, że to była prawda.