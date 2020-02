Major Wanda Nowak pochowana na cmentarzu w Opolu. Żegnali ją bliscy, kombatanci, żołnierze i młodzież

Ksiądz i nauczycielka przerobili hit "Ona by tak chciała"

Namysłowski ksiądz oraz nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Kamiennej nagrali przeróbkę hitu Ronniego Ferrari "Ona by tak chciała". Utwór został okraszony teledyskiem. Wszystko po to, by wesprzeć zbiórkę na rzecz Frania Marcinkowskiego z Namysłowa chorującego na rdzeniowy zanik ...