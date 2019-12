Małżeństwo z Opola przyozdobiło dom rekordową liczbą światełek! Mają aż 50 tysięcy kolorowych lampek [ZDJĘCIA]

Na posesji świeci 50 tysięcy lampek. Przyozdobiono fasadę domu, dach i okna. W ogrodzie zaś stoją figurki bałwanków, sowy, mikołaje, sanie, renifery, a nawet... pociąg.

- Przygotowanie tego wszystkiego zajmuje ponad tydzień pracy od rana do nocy. Wcześniej potrzeba kilku dni na to, by światełka odświeżyć, sprawdzić czy działają i dokonać ewentualnej wymiany żarówek - tłumaczy pan Rafał.