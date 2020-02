Marsz Równości 2020 w Opolu. Jest już termin wydarzenia. Trwa poszukiwanie wolontariuszy

- Jesteśmy w trakcie opracowywania szczegółów oraz programu wydarzenia - mówi Maciej Kruszka.

Tęczowe Opole jest na etapie zbierania zgłoszeń od wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w organizacji III Marszu Równości.

- Ale nie tylko. Równie istotne są dla nas wydarzenia towarzyszące, które odbywają się zarówno w dniu marszu, jak i w dniach go poprzedzających. W minionym roku były to spotkania czy projekcje filmowe. Chcemy, aby w tym roku było jeszcze bardziej atrakcyjnie. To jednak zależy od tego, ile osób uda się zaangażować w cały projekt - zaznacza Maciej Kruszka.