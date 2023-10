Marszałek Andrzej Buła o wyborach: "Zwycięstwo demokracji na Opolszczyźnie". Mówi, że czas na zmianę języka w polityce

Ze wstępnych wyników głosowania ponad połowy obwodów na Opolszczyźnie, Koalicja Obywatelska zwyciężyła z wynikiem 32%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 28% poparcia, Trzecią Drogę (13%), Lewicę (7%) i Konfederację (6,5 %).

Marszałek Buła podkreśla, że dobry wynik partii opozycyjnych i duża szansa na objęcie władzy w Polsce jest efektem współpracy i partnerstwa, które są nieodłącznymi elementami skutecznej polityki.

- To jest zwycięstwo demokracji, bo idąc do procesu wyborczego, widzieliśmy potrzebę funkcjonowania z koalicjantami, z naszymi przyszłymi partnerami. Wiedzieliśmy, że jeśli nie będziemy na tyle mocni w całym kraju, aby samodzielnie rządzić, to od początku też mówiliśmy, kto będzie naszym partnerem w tym rządzeniu, z kim będziemy się dzielić tą odpowiedzialnością za mieszkańców Polski – tłumaczy marszałek Buła.