Martyna Wojciechowska otrzymała w Głuchołazach Order Uśmiechu nadawany przez dzieci. W Głuchołazach otwarto muzeum Orderu Uśmiechu

Order Uśmiechu wcześniej otrzymali między innymi papież Jan Paweł II, papież Franciszek, Irena Sendlerowa czy reżyser Steven Spielberg. O jego przyznanie zawsze występują dzieci. Jak w czasie uroczystości w Głuchołazach przyznał Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, wniosków o przyznanie Martynie Wojciechowskiej dziecięcego odznaczenia było bardzo wiele.

- Bardzo wzruszył mnie wniosek od dzieci z wrocławskiej kliniki onkologicznej „Przylądek Nadziei”, w którym pisały: Gdyby nie Martyna Wojciechowska, nie byłoby naszego „Przylądka” – mówił Marek Michalak. – Podziwiamy Martynę, oglądając to co robi, ale od jakiegoś czasu podziwiamy ją coraz bardziej za to, co robi na rzecz dzieci. Za zwrócenie uwagi na to, że dzieci często cierpią w ukryciu.